Мужчина был пьян, но все равно сел за руль

В Рыбинске вынесли приговор 28-летнему местному жителю, который попался на пьяной езде.

В октябре прошлого года молодой человек ехал по улице Толбухина в своем родном городе. Его остановили инспекторы ГИБДД для проверки документов. Оказалось, что мужчина управлял машиной в пьяном виде. Чтобы в этом убедиться, гаишники попросили водителя подышать в алкотестер. Тот категорически отказался это делать. Вот и получил реальный срок — один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

— Поскольку ранее мужчина был неоднократно судим, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением прав на 2 года 10 месяцев. — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина не первый раз ездит в пьяном виде. Он уже привлекался к административной ответственности. А на днях в Ярославле за рулем поймали пьяного священника.