Химикаты разлили в лесу рядом с садиком

Жители Заволжского района пожаловались на сильный химический запах. Он начал распространяться ещё в августе. Причём особо неприятный запах почувствовали родители, которые пришли забирать своих детей из садика № 52 на улице Маяковского. Они же забили тревогу и обратились в администрацию.



Оказалось, что химические отходы впитались в грунт. Загрязнённый грунт убрали.



— Однако повторное обследование территории показало, что принятых мер недостаточно — запах сохранился. Управление Роспотребнадзора провело исследования воздуха в помещениях и на территории детского сада № 52. Превышений предельно допустимых для жилой зоны концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. По факту загрязнения лесного массива возбуждено дело об административном правонарушении, устанавливаются лица, причастные к сливу вещества, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Вчера загрязнённый грунт снова убирали. А также нейтрализовали почву инертным материалом.



Чего только не находили рядом с этим садиком на улице Маяковского. Ранее мы уже рассказывали о том, что прямо под носом у детей устроили скотомогильник.