Совсем скоро похолодает

В сентябре ярославцев ждут нулевые температуры. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». Уже в ночь на 25 сентября столбик термометра опустится до нуля градусов. Днём будет всего 5 градусов тепла. Самый конец сентября станет чуть приятнее: с 28 по 30 сентября будет около 15 градусов тепла. Ночи же всё равно будут холодными — от 0 до +1 градуса. Первые заморозки синоптики ждут 2 октября. Ночью температура опустится до -2 градусов. Также специалисты центра «Фобос» дали подробный прогноз на сегодняшний день.



— Сегодня показания барометров в Центральной России начнут стремительно падать. Это скажется усилением влияния североатлантического циклона, из-за чего в небе сохранится высокая концентрация слоистой облачности, кое-где прольется небольшой дождь, а температура немного понизится. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Относительная влажность 52–57%. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба, — рассказали синоптики.



Кстати, ранее синоптики рассказывали, до какой поры в Ярославле продержится тепло.

