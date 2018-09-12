За несколько часов пост прокомментировали больше тысячи человек, не остался в стороне и Владимир Слепцов

Мэр Ярославля Владимир Слепцов прокомментировал видеообращение главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала Виктора Золотова к Алексею Навальному, которое разместили в официальном аккаунте Кремля в инстаграме.



Алексей Навальный на своём сайте разместил материал «Кто из них объедает Росгвардию», в котором обвиняет руководство в коррупции из-за нового контракта на продукты питания для сотрудников Росгвардии, заключенного, по словам оппозиционера, без конкурсов.



Глава Росгвардии вызвал Навального на поединок.



— На ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную, — говорит в обращении Виктор Золотов.



За десять часов больше тысячи человек прокомментировало видеообращение главы Росгвардии, не остался в стороне и мэр Ярославля. Владимир Слепцов одобрительно поставил три смайлика — большой палец вверх.

Мэр Ярославля одобрил обращение Виктора Золотова

В конце прошлой недели Владимир Слепцов прогулялся по улицам Ярославля с известным блогером Ильёй Варламовым.

