Мужчина так и не рассказал, что ему надо было ночью в магазине

Выходных ярославцу для отдыха оказалось мало, мужчина решил зайти в магазин в понедельник около часа ночи, вот только он оказался закрыт. Сигнал тревоги поступил в охранную фирму «Дельта».



— Через несколько минут к небольшому магазину на улице Папанина прибыл экипаж, — рассказали в охранной фирме. — Сотрудник увидел, что мужчина пытается взломать входную дверь. Вёл он себя неадекватно, был сильно пьян.



Мужчина без боя сдаваться не собирался, поэтому охранникам пришлось его утихомирить — надеть наручники.



Нарушителя передали полиции.



В начале недели полицейские поймали серийного вора, который ограбил детскую киностудию.