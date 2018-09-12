Пожар заметили прохожие
Пожар заметили прохожие

Почти в полночь на улице Блюхера возле дома 50/14 вспыхнула «Тойота-Камри» с красивым номером «777». Огонь увидели прохожие. Люди не только вызвали МЧС, но и стали отталкивать припаркованные рядом авто.

— Справа от «Камри» оттолкали машину, — написал Влад Игонькин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Слева «Круз» стоял, пинали по колесам, но сигналка так и не сработала. Хозяина пришел, когда уже тушили «Камри», у него только пластмасса возле зеркала чуть оплавилась.

Огонь уничтожил моторный отсек
Огонь уничтожил моторный отсек

Пожарные приехали через несколько минут и быстро потушили машину. К сожалению, восстановлению она не подлежит: уничтожен моторный отсек, повреждён салон.

— Мир не без добрых людей! Все старались помочь, чем могли, — рассказала владелица отогнанного автомобиля. — И МЧС быстро приехали, а то огонь уже доходил до бака.

Люди оттащили припаркованный рядом автомобиль
Люди оттащили припаркованный рядом автомобиль

Пока неизвестно, был ли это поджог. Рядом находится банк, как рассказали свидетели пожара, его камеры наружного наблюдения направлены в другую сторону.

— Полиция предположила, что это поджог, так как выяснили, что с проводкой в тачке все было нормально, — написала Александра Глазырина.

В понедельник полицейские поймали пиромана, который поджёг две машины во дворах за Волгой.