Пожар заметили прохожие

Почти в полночь на улице Блюхера возле дома 50/14 вспыхнула «Тойота-Камри» с красивым номером «777». Огонь увидели прохожие. Люди не только вызвали МЧС, но и стали отталкивать припаркованные рядом авто.

— Справа от «Камри» оттолкали машину, — написал Влад Игонькин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Слева «Круз» стоял, пинали по колесам, но сигналка так и не сработала. Хозяина пришел, когда уже тушили «Камри», у него только пластмасса возле зеркала чуть оплавилась.



Огонь уничтожил моторный отсек

Пожарные приехали через несколько минут и быстро потушили машину. К сожалению, восстановлению она не подлежит: уничтожен моторный отсек, повреждён салон.



— Мир не без добрых людей! Все старались помочь, чем могли, — рассказала владелица отогнанного автомобиля. — И МЧС быстро приехали, а то огонь уже доходил до бака.

Люди оттащили припаркованный рядом автомобиль

Пока неизвестно, был ли это поджог. Рядом находится банк, как рассказали свидетели пожара, его камеры наружного наблюдения направлены в другую сторону.



— Полиция предположила, что это поджог, так как выяснили, что с проводкой в тачке все было нормально, — написала Александра Глазырина.



В понедельник полицейские поймали пиромана, который поджёг две машины во дворах за Волгой.

