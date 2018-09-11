Зиябов останется под стражей до 20 сентября

Сегодня заволжский суд рассмотрел жалобу на арест заместителя начальника службы безопасности ярославской колонии № 8 Сардора Зиябова. Мужчину подозревают в издевательствах над заключёнными.



— Суд отказал в изменении меры пресечения, — рассказали в фонде «Общественный вердикт».



Мужчина останется под стражей до 20 сентября.

Очередные задержания прошли в Ярославле после публикации нового видео, где сотрудники ФСИН гоняли осужденных в колонии № 1 по коридору и в это время раздавали им тычки и удары руками и резиновыми дубинками. Новым фигурантам дела в Заволжском районном суде избирали меру пресечения. В заседании по видеосвязи принял участие Евгений Макров, которого пытали в ИК-1. Он рассказал, что над ним продолжают издеваться.

