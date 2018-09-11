Мужчину задержали с поличным

26-летнего жителя Ростова Великого задержали с 800 граммами наркотиков. Оказалось, что мужчина — наркоман со стажем. Запрещённые вещества хранил не для продажи, а для собственного употребления. Наркотики у мужчины нашли полицейские при обыске.



— Приговором суда молодой человек признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



Ранее 76.ru писал о том, что ярославец в наркотическом угаре сам себе вызвал полицию.