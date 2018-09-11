Не забываем дома зонтики и теплые вещи

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода» уже сегодня вечером в Ярославле начнется дождь. Продлится он до вечера завтрашнего дня.

В управлении МЧС по Ярославской области предупреждают, что пик непогоды придётся на завтра: в некоторых районах области пройдут грозы, будет бушевать ветер.



— Днем порывы ветра будут достигать 15–18 м/с — предупредили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Начинайте утепляться. Завтра температура воздуха днем поднимется не выше 15–20 градусов. Ночью будет холоднее, термометр покажет чуть выше десяти градусов тепла.

Какой погода будет до конца сентября: большой прогноз от синоптиков.