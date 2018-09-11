Женщина воткнула в грудь нож мужчине, с которым жила

В центре Ярославля на днях произошло убийство. В ночь с 6 на 7 сентября в квартире одного из домов на улице Собинова 51-летняя женщина воткнула в грудь нож своему мужчине.

— Это была обычная семья, в которой время от времени случались бытовые конфликты. Во время одной из ссор женщина схватила нож и ударила им мужчину. После чего она сама позвонила в полицию и рассказала, что сделала, — уточнили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Следователи возбудили уголовное дело. Известно также, что женщина до сих пор находилась на испытательном сроке по предыдущему уголовному делу за умышленное тяжкое причинение вреда здоровью другому человеку. В момент преступления женщина была пьяна.

Сердечные драмы нередко разворачиваются прямо на улицах Ярославля. Так, ярославец изуродовал машину нового мужчины своей бывшей.