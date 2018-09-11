Мальчик просит у Путина помочь с футбольными площадками

9-летний мальчик из Рыбинска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Андрей Тяпунов просит помочь Рыбинску со спортивными площадками, которых в городе практически нет.



Дети обожают футбол: играют в него и летом, и зимой. Летом — на так называемом стадионе, на котором траву косят родители мальчишек. Ещё на нём стоят старенькие ворота. Вот, пожалуй, и всё. А зимой дети занимаются в спортзале. С обшарпанными стенами, старым деревянным полом, с которого давно слезло всё покрытие.



— Занимаюсь футболом в Рыбинске, район Слип, — бодро начинает Андрей. — Очень люблю футбол, люблю побеждать. Играют защитником, так как защитник ближе к нашему духу. Траву на поле косит мой папа с папами моих друзей. С ремонтом в зале просили помочь властей. Нам сказали: «Потихоньку сделаем». Мы ждём… Очень прошу наше руководство, губернатора, президента помочь нам с футбольными площадками, которых у нас нет…



Мальчик говорит серьёзно, сурово сдвинув бровки, но так трогательно, что действительно за душу берёт. Андрей просит поделиться этим видео в соцсетях. Быть может, так оно быстрее дойдёт до властей.



Мы обратились в администрацию Рыбинска, чтобы уточнить, действительно ли в городе существует проблема со спортивными площадками.



— Проблема, к сожалению, есть. Состояние спортивных объектов, особенно в отдалённых районах, и правда в плачевном состоянии. Проблема началась ещё в 90-е годы. До этого стадионы поддерживали предприятия, а потом они перешли в собственность города. У города просто нет денег, чтобы содержать площадки. Даже центральный стадион Рыбинска «Сатурн» нуждается в ремонте, а это порядка 200 миллионов рублей, — уточнили в администрации Рыбинска.



Местные власти говорят: проблему решить можно было, включив стадион на Слипе в проект «Решаем вместе». Жители района голосовали за свой стадион, но в конечном списке объектов по этой программе он попал лишь на десятое место.



— В ближайшее время решить проблему со стадионом вряд ли удастся. Что касается спортивного зала, то ему постараемся уделить больше внимания, потому что он, конечно, в ужасном состоянии. Но для Рыбинска это не вопиющий случай, к сожалению, — сказали в местной администрации.

