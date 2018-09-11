Ох уж эти закадычные подружки

Жили-были две подружки, змея и лягушка...Что ни говори, а искусством делать ядовитые комплименты владеют лишь избранные. Причем самую пакостную часть выпускницы курсов имени Медузы Горгоны подпускают в конце фразы, при этом мило улыбаясь. Понимание, что тебе навалили под дверь, приходит не сразу. Когда тебе, опоенной дружеской улыбочкой, наконец открылась истина и ты морально готов, как говаривал мой друг из 90-х, зарядить в бубен, злобная феечка удалилась, вся в белом. А ты стоишь и сопишь. Мои самые любимые жизненные комплименты:



— Какое у тебя интересное платье, тебе так подходит... Мешочек, но так классно! Но я такое не могу носить, я женщина-классика, мужчины любят каблучки и обтягон (читай — ты городская сумасшедшая, что с тебя взять, антисекс и замуж тебе не выйти).



— У моей подружки тут кошка родила — тебе разве не нужен еще котеночек, ты же у нас любительница спасать всех дохлых с улиц... А твой муж тебе что говорит на это всё (дура ты, чокнутая, закончишь свои дни с двумя десятками кошек и в одиночестве, мужик тебя бросит)?



— Ой, ну хорошо, что у тебя собачка выздоровела, но ты пойми, что ничего не заменит отсутствия деток. Это же счастье, вот родишь — перестанешь дурью маяться (no сomments, в дыню!).



— А я не видела у тебя татуировку, где делала, это сейчас модно? Тебе идет, но я вот не понимаю всего этого. Неженственно. Я вот еще поняла бы, если бы красивое тату увидела, ни одного ещё не видела хорошего, всё ужас какой-то... (чистая уголовница, чего с тебя взять).



— Ты совсем что ли не ешь ничего со своим тофу? Худая такая, тебе бы поднакачаться (единственный раз, когда я ответила, и не стыдно: «мне поднакачаться, а тебе бы подсдуться»!).



— Ой как здорово, что кошечку пристроили, ты молодец так-то. Но лучше бы ты деньги не на собак и кошек тратила, а на больных деток и сирот!



— И ты что, счастлива, а тебе уж сколько было, когда замуж вышла? Сорок?! Странно.. А вот у меня подруга — и красивая, и молодая, и обеспеченная — и все одна, одна... Вот почему так (расскажи, страшная кукла, чем мужика опоила)?

А вы получали такие комплименты от «друзей»?