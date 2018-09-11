От сарайки и бани не осталось ничего

Ссора между давними приятельницами закончилась печально: на одну из дам возбудили уголовное дело.



Всё дело в том, что 9 сентября 45-летняя женщина подожгла баню и сарайку, принадлежащие знакомой. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.



По горячим следам рыбинские полицейские задержали преступницу.



— Женщина во всем призналась, он пояснила, что подожгла сарайку и баню из-за личных неприязненных отношений к 31-летней знакомой, — пояснили в УМВД по Ярославской области.



Женщину задержали. Ей грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.



В Ярославле тоже есть заядлый пироман. К счастью, его задержали.