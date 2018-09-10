Мужчина поссорился с женой

Стало известно, откуда у жителя Тутаева появилась боевая граната.



Напомним, мужчина перепугал жильцов сразу нескольких домов. Их, а также учеников художественной школы эвакуировали из-за сообщений о гранате. ЧП произошло 6 сентября. Оказалось, что 42-летний мужчина поругался с женой. Видимо, чтобы припугнуть супругу, он схватил гранату. Приехавшие на место сотрудники полиции скрутили дебошира.



— Установлено, что мужчина незаконно хранил у себя найденный ранее боеприпас. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы. Напоминаем, что во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сдающий, в соответствии с законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

