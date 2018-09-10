Деньги пойдут на спортивный инвентарь и новейшие компьютеры

На модернизацию материально-технического оснащения школ потратят 86 миллионов рублей. В рамках реализации двух проектов «Школьный спорт. 76» и «Школа открытий. 76» для школ региона закупят новое оборудование и спортивный инвентарь.



— Новое спортивное оборудование получат 340 школ. Для ребят приобретут футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, брусья, перекладины, канаты, маты, клюшки и сетки. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 45 миллионов рублей. Еще 41 миллион рублей пойдёт на современное оборудование для развития навыков моделирования, в том числе и компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в области естественно-математических дисциплин.

В перечне оборудования — цифровая лаборатория для экологического мониторинга, цифровые микроскопы, наборы для анализа почвы и биоанализа воды, школьная метеостанция, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехнике и многое другое, — рассказали в департаменте образования по Ярославской области.



Кроме того, для педагогов будут организованы курсы по использованию нового оборудования в учебном процессе.

