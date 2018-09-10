Ярославль готовится к отопительному сезону

Ярославль активно готовится к отопительному сезону. Мы узнали у мэрии Ярославля, когда батареи в наших домах станут горячими.



— В первую очередь отопление дадут в садиках, школах, больницах, затем — в жилых домах. График пуска тепла согласуется с теплоснабжающими организациями. Он рассчитан на пять дней. После этого во всех домах и организациях тепло дадут в течение двух недель, — рассказали в мэрии Ярославля.



Напомним, что для того, чтобы дали отопление, среднесуточная температура +8 градусов должна продержаться в течение пяти дней.

