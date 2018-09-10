Стало известно, как будут давать отопление в Ярославле
10 сентября 2018 15:22
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Ярославль активно готовится к отопительному сезону. Мы узнали у мэрии Ярославля, когда батареи в наших домах станут горячими.
— В первую очередь отопление дадут в садиках, школах, больницах, затем — в жилых домах. График пуска тепла согласуется с теплоснабжающими организациями. Он рассчитан на пять дней. После этого во всех домах и организациях тепло дадут в течение двух недель, — рассказали в мэрии Ярославля.
Напомним, что для того, чтобы дали отопление, среднесуточная температура +8 градусов должна продержаться в течение пяти дней.
Фото: Александра Савельева
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