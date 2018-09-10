На заводе в Рыбинске поселилась ручная лисичка: милое видео
10 сентября 2018 13:36
478 0
Она ведёт себя почти как ручная собака и не боится людей. Красивая рыжая лисичка стала любимым местным питомцем у рабочих завода по изготовлению пластиковых окон в Рыбинске.
— Иди сюда, не бойся, — цокая, зовут её рабочие.
Рыжая осторожничает, но ждёт угощений из рук рабочего.
— Её кормят каждый день, она здесь не первый год, — рассказывает в соцсетях Василий Широков.
Однажды по Ярославлю бегали настоящие ручные лисицы. Хозяйка держит пушистых красавиц для платных фотосессий.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru