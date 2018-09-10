Красивая лисица почти не боится людей

Она ведёт себя почти как ручная собака и не боится людей. Красивая рыжая лисичка стала любимым местным питомцем у рабочих завода по изготовлению пластиковых окон в Рыбинске.

— Иди сюда, не бойся, — цокая, зовут её рабочие.

Рыжая осторожничает, но ждёт угощений из рук рабочего.

— Её кормят каждый день, она здесь не первый год, — рассказывает в соцсетях Василий Широков.

Однажды по Ярославлю бегали настоящие ручные лисицы. Хозяйка держит пушистых красавиц для платных фотосессий.