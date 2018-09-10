Сильнее всего досталось белому «Пежо»

На мокрой после дождя трассе в Ярославской области случилось тройное ДТП. На дороге в сторону деревни Назарово в Рыбинском районе столкнулись «Пежо», «Газель» и «Ауди».

Грузовую машину повалило на бок, а «Пежо» развернуло от удара. Иномарке сильно разбило переднюю часть. Меньше всего досталось «Ауди» — машина стоит без видимых повреждений.

— Скорой не было видно, похоже, что без пострадавших, — передали проезжавшие мимо водители.

Осколки пластика от удара машин разбросало по дороге.

Этим утром в Ярославле на «пьяной дороге» расплющило машину такси.