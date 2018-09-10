«Газель» на боку, «Пежо» с оторванным передом: на мокрой трассе под Рыбинском случилось тройное ДТП
10 сентября 2018 11:23
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На мокрой после дождя трассе в Ярославской области случилось тройное ДТП. На дороге в сторону деревни Назарово в Рыбинском районе столкнулись «Пежо», «Газель» и «Ауди».
Грузовую машину повалило на бок, а «Пежо» развернуло от удара. Иномарке сильно разбило переднюю часть. Меньше всего досталось «Ауди» — машина стоит без видимых повреждений.
— Скорой не было видно, похоже, что без пострадавших, — передали проезжавшие мимо водители.
Осколки пластика от удара машин разбросало по дороге.
Этим утром в Ярославле на «пьяной дороге» расплющило машину такси.
Фото: Авто Новости Рыбинск / vk.com
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