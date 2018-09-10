Елена Летучая и горячие бразильские девчонки

Ярославская телеведущая Елена Летучая отправилась на съёмки в Бразилию. Всех секретов своей работы она не раскрывает. Но зато с удовольствием делится с подписчиками фотографиями своего времяпрепровождения в Южной Америке. На днях Елена выложила жаркое видео со съёмок в Рио-де-Жанейро. На записи, выложенной в Instagram, для Летучей позируют горячие бразильские девушки. Причём не просто позируют, а демонстрируют самые выдающие части своего тела.



— Это Бразилия, детка! — написала Елена. — Люблю свою работу.



Оказалось, что в объектив попали претендентки на победу в конкурсе «Мисс Бум-Бум — 2018». Этот конкурс проходит в Бразилии ежегодно. На нём выбирают девушку с самой шикарной попой.



Не все подписчики оценили выдающие формы конкурсанток. Многие посчитали их слишком вульгарными.



— Елена, вы лучше в миллиард раз, — написали поклонники Летучей.



Напомним, совсем недавно другая ярославская звезда порадовала поклонников не менее пикантным видео из Парижа.