26 пожарных потушили пожар минут за 40, но спасти мебель не удалось

Вчера в пять часов вечера в Брагино случился пожар — загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки. Произошло это на Архангельском проезде в доме № 4.

Очевидцы сняли на видео, как пожар только начинался. Горела мебель и бытовая техника.



Тушить пожар приехало сразу 7 машин и 26 пожарных.

— В 17:13 объявлена локализация. В 17:48 объявлена полная ликвидация, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Пожар потушили минут за 40. Пострадавших нет — в момент ЧП дома никого не было. Почему загорелась квартира — устанавливают эксперты.

А на той неделе квартир лишились сразу две семьи. Крупный пожар случился на Красном Перекопе.