Огонь перекинулся на пять зданий
Огонь перекинулся на пять зданий

В Ярославской области случился крупный пожар, который перекинулся на пять зданий. Огонь охватил площадь в 225 квадратных метров на улице Красноборской в посёлке Семибратово. 

На место выехали три пожарные машины, огонь тушили почти четыре часа. 

— Здания оказались хозпостройками. На территории людей не было, пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. 

Спасатели долго боролись с огнём
Спасатели долго боролись с огнём