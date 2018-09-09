Огонь перекинулся на пять зданий

В Ярославской области случился крупный пожар, который перекинулся на пять зданий. Огонь охватил площадь в 225 квадратных метров на улице Красноборской в посёлке Семибратово.

На место выехали три пожарные машины, огонь тушили почти четыре часа.

— Здания оказались хозпостройками. На территории людей не было, пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.