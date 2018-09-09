В крупном пожаре в Ярославской области сгорело пять зданий
9 сентября 2018 14:09
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В Ярославской области случился крупный пожар, который перекинулся на пять зданий. Огонь охватил площадь в 225 квадратных метров на улице Красноборской в посёлке Семибратово.
На место выехали три пожарные машины, огонь тушили почти четыре часа.
— Здания оказались хозпостройками. На территории людей не было, пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: МЧС по ЯО
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