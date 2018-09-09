На Ярославль обрушится гроза и резкое похолодание
8 сентября 2018 23:26
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Лето было долгим, жарким, но пришло время прощаться. Жаль, что сделать это придётся уже завтра.
- Пока продолжается самое долгое лето в истории, - говорят специалисты центра «Фобос».
Но в воскресенье в городе резко похолодает - обещают 16 градусов. и заряди дождь. Сайт gismeteo.ru прогнозирует даже грозу.
В понедельник уже прояснится, но дальше дни пойдут вперемешку - солнце, дождь, грозы. А температура днем уже не поднимется выше двадцати градусов. Но, очевидно, сентябрь будет мягким, комфортным. Но, говорят, будут сюрпризы.
Фото: Александра Савельева
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