Достаём зонты и шарфики...

Лето было долгим, жарким, но пришло время прощаться. Жаль, что сделать это придётся уже завтра.

- Пока продолжается самое долгое лето в истории, - говорят специалисты центра «Фобос».

Но в воскресенье в городе резко похолодает - обещают 16 градусов. и заряди дождь. Сайт gismeteo.ru прогнозирует даже грозу.

В понедельник уже прояснится, но дальше дни пойдут вперемешку - солнце, дождь, грозы. А температура днем уже не поднимется выше двадцати градусов. Но, очевидно, сентябрь будет мягким, комфортным. Но, говорят, будут сюрпризы.