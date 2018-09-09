Тянемся к знаниям и иногда к классике

Всё, пришла пора как следует браться за книги. А что, осень же - время уютных пледов, долгих темных вечеров. Самое то, чтобы усесться дома с книжкой. Обычно в соцсетях спрашивают - что бы почитать? А мы спросили у продавцов в ярославских книжных магазинах. И составили список самых популярных книг.



- Студентов и школьников больше всего фантастика интересует: Андрей Величко, Евгений Щепетнов, Владимир Поселягин. Берут иногда и беллетристику: Татьяну Устинову, Дарью Донцову. Часто спрашивают Александру Маринину, - рассказали в магазине «Фолиант». - Спрашивают также психологию либо классику. Частый запрос - «Мастер и Маргарита». А еще берут Брэдбери, Ремарка, Достоевского, Чехова. Пушкина хорошо покупают.



- Чак Паланик, Стивен Кинг, Дэниэл Киз, Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй - вот самые ходовые. Фантастику берут, но классику: Рэй Брэдбери, Клиффорда Саймака, - говорят в магазине «Астра».



- Психология очень популярна: «Хочу и буду» Михаила Лабковского, Энтони Роббинс. Экономикой интересуются: читают книги Роберта Кийосаки. Дэна Брауна «Происхождение» и другие новинки. Акунин однозначно. Из фантастики на первом месте «Игра престолов», «Ведьмак», - рассказали в магазине «Читай-город».



- Берут в основном зарубежное фэнтези: Нила Геймана, Джорджа Р.Р. Мартина. Из российского - Марию Семёнову с серией «Волкодав», Ника Перумова, Макса Фрая, Елену Звездную. Классику не так часто берут. Популярные книги: «Убить пересмешника», Оруэлл «1984», Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», - говорят в «Книжном маркете». - Популярными книгами остаются: "Бойцовский клуб" Чака Паланика, "Мой лучший враг" Эли Фрей, "До встречи с тобой", книги Элис Манро, Зои Сагг "Девушка online". Из русских - юмористические рассказы Евгения Чеширко.



А что читаете вы? Делитесь своими любимыми книгами в комментариях.

