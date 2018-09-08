Трагическая гибель медсестры и полыхающий «Лексус» депутата: топ-5 происшествий недели

Эта неделя была полна трагических событий, к сожалению. Но были и происшествия, не связанные с гибелью людей. Смотрите нашу итоговую подборку:

1. Историческая пробка

В пятницу вечером Ярославль внезапно встал. Не просто в большую пробку — в гигантскую. Затор растянулся от Первомайской улицы в центре до проспекта Авиаторов за Волгой. Мы в режиме онлайн разбирались, что стало причиной такой небывалой пробки. 

На Октябрьской творился хаос
На Октябрьской творился хаос

2. Полыхающий «Лексус»

Машину уже не восстановить
Машину уже не восстановить

«Уроды трусливые!» — так высказался рыбинский депутат в адрес тех, кто поджёг ему автомобиль ночью. Расстройство понять можно — машина была не из дешевых. Смотрите видео, как полыхал «Лексус».

3. Мёртвые на улицах

Мужчина некоторое время лежал на дороге, пока не приехала полиция
Мужчина некоторое время лежал на дороге, пока не приехала полиция

Странным вышло 5 сентября. В один день нашли мёртвыми на улице сразу двух человек — в одном районе мужчину, в другом — женщину.

4. Сбили насмерть детскую медсестру

Детям не сказали, что Ольга погибла
Детям не сказали, что Ольга погибла

В ярославской детской поликлинике траур — их сотрудницу задавил автомобиль. Женщина шла по переходу, когда на всей скорости на неё наехала грузовая машина. Страшное ДТП попало на видео.

5. Погиб молодой мотоциклист

Трагическая гибель медсестры и полыхающий «Лексус» депутата: топ-5 происшествий недели

28-летний парень на мотоцикле погиб, столкнувшись с «Мерседесом» на дороге в Ярославском районе. Все мотосообщество решило помочь с похоронами. У молодого мужчины, чья жизнь оборвалась так рано, осталась семья.