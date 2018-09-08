Трагическая гибель медсестры и полыхающий «Лексус» депутата: топ-5 происшествий недели
Эта неделя была полна трагических событий, к сожалению. Но были и происшествия, не связанные с гибелью людей. Смотрите нашу итоговую подборку:
1. Историческая пробка
В пятницу вечером Ярославль внезапно встал. Не просто в большую пробку — в гигантскую. Затор растянулся от Первомайской улицы в центре до проспекта Авиаторов за Волгой. Мы в режиме онлайн разбирались, что стало причиной такой небывалой пробки.
2. Полыхающий «Лексус»
«Уроды трусливые!» — так высказался рыбинский депутат в адрес тех, кто поджёг ему автомобиль ночью. Расстройство понять можно — машина была не из дешевых. Смотрите видео, как полыхал «Лексус».
3. Мёртвые на улицах
Странным вышло 5 сентября. В один день нашли мёртвыми на улице сразу двух человек — в одном районе мужчину, в другом — женщину.
4. Сбили насмерть детскую медсестру
В ярославской детской поликлинике траур — их сотрудницу задавил автомобиль. Женщина шла по переходу, когда на всей скорости на неё наехала грузовая машина. Страшное ДТП попало на видео.
5. Погиб молодой мотоциклист
28-летний парень на мотоцикле погиб, столкнувшись с «Мерседесом» на дороге в Ярославском районе. Все мотосообщество решило помочь с похоронами. У молодого мужчины, чья жизнь оборвалась так рано, осталась семья.