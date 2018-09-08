Трагическая гибель медсестры и полыхающий «Лексус» депутата: топ-5 происшествий недели

Эта неделя была полна трагических событий, к сожалению. Но были и происшествия, не связанные с гибелью людей. Смотрите нашу итоговую подборку:



1. Историческая пробка

В пятницу вечером Ярославль внезапно встал. Не просто в большую пробку — в гигантскую. Затор растянулся от Первомайской улицы в центре до проспекта Авиаторов за Волгой. Мы в режиме онлайн разбирались, что стало причиной такой небывалой пробки.



На Октябрьской творился хаос

2. Полыхающий «Лексус»



Машину уже не восстановить

«Уроды трусливые!» — так высказался рыбинский депутат в адрес тех, кто поджёг ему автомобиль ночью. Расстройство понять можно — машина была не из дешевых. Смотрите видео, как полыхал «Лексус».

3. Мёртвые на улицах

Мужчина некоторое время лежал на дороге, пока не приехала полиция

Странным вышло 5 сентября. В один день нашли мёртвыми на улице сразу двух человек — в одном районе мужчину, в другом — женщину.

4. Сбили насмерть детскую медсестру

Детям не сказали, что Ольга погибла

В ярославской детской поликлинике траур — их сотрудницу задавил автомобиль. Женщина шла по переходу, когда на всей скорости на неё наехала грузовая машина. Страшное ДТП попало на видео.

5. Погиб молодой мотоциклист

28-летний парень на мотоцикле погиб, столкнувшись с «Мерседесом» на дороге в Ярославском районе. Все мотосообщество решило помочь с похоронами. У молодого мужчины, чья жизнь оборвалась так рано, осталась семья.