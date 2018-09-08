В Ярославле у планетария заложили новые звёзды в честь прославленных космонавтов

Космос — наш!

Сегодня около ярославского планетария на аллее звёзд прошла торжественная церемония — заложили именные звезды Герою Российской Федерации, летчику-космонавту РФ Юрию Маленченко и Герою Российской Федерации, летчику-космонавту РФ, космонавту-испытателю отряда космонавтов Роскосмоса Алексею Овчинину. Оба героя дня присутствовали на празднике.



— Ярославская аллея звёзд стала больше! — написал у себя в фейсбуке Данила Грибов, снявший церемонию.

Алексей Овчинин — родом из Рыбинска. Наш знаменитый земляк уже бывал на орбите (откуда рассказал, каково это — жить в невесомости). И полетит снова, взяв в космос свитер «Локомотива».

Закладка звезд

Общее фото в честь торжественного события

За фото также благодарим Евгения Иванова.