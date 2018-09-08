В соседней области еле справились с крупными пожарами

В Ярославской области управление МЧС со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение о пожароопасности.

— С 8 по 9 сентября в Переславле-Залесском сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс, — уточнили в ведомстве.



Тревогу у спасателей вызывает высокая температура, которая держится даже с приходом осени. Синоптики говорят — температура выше климатической нормы.

В МЧС опасаются, что если возникнут лесные пожары, то огонь может перекинуться на населенные пункты, дачные поселки. И напоминают — до сих пор запрещено жечь траву. Именно с такого баловства часто и начинаются большие пожары. Иногда такие, что до соседних областей дым долетает. Так было во Владимирской области. Когда там горели торфяники, запах гари донесло до Ярославля.