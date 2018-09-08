Как в пустыне!

В Ярославе мужчина снял на видео необычное природное явление — по дороге несся закручивающийся столб песка.

— О, смерч! Куда ты, малыш, — хохотнул снимавший. Песчаный столб, действительно, был не велик.

В Ярославской области можно увидеть много удивительных природных явлений! Смотрите нашу подборку: торнадо над морем, страшная воронка над Ярославлем и, конечно, роскошное северное сияние.