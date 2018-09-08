«Ты куда, малыш?» Ярославец снял на видео песчаный смерч
8 сентября 2018 11:43
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В Ярославе мужчина снял на видео необычное природное явление — по дороге несся закручивающийся столб песка.
— О, смерч! Куда ты, малыш, — хохотнул снимавший. Песчаный столб, действительно, был не велик.
В Ярославской области можно увидеть много удивительных природных явлений! Смотрите нашу подборку: торнадо над морем, страшная воронка над Ярославлем и, конечно, роскошное северное сияние.
Фото: телеканал Первый Ярославский
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