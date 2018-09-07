Тигр Тамерлан ждёт свою невесту

В Ярославский зоопарк привезут молодую тигрицу Яшму из Ростова-на-Дону. Ей всего один год и два месяца, но для местного самца Устина она в пару не подходит, так как является его дочерью.

Зато её с радостью ждут в Ярославле, чтобы свести с нашим амурским тигром Тамерланом.

— Через два месяца к нам приедет тигрица из Москвы, которая, надеемся, станет сильной рейтинговой парой с Устином. А Яшма поедет в Ярославль, — рассказал директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Яшма является дочерью ростовского тигра Устина, который стал одним из пяти амурских тигрят, найденных в 2012 году в тайге в измождённом состоянии. Они были спасены и выпущены на волю с ошейниками со специальными датчиками. Жизнь Устина оказалась насыщенной, он даже успел навести страх на людей на границе с Китаем. Но повредил все четыре лапы, после чего специалисты решили забрать его в зоопарк.