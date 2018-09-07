Чёрный столб дыма поднялся над Заволгой

Сегодня вечером над Заволжским районом Ярославля поднялся столб чёрного дыма. Он повалил со стороны бывшего мукомольного завода, неподалёку от железнодорожного моста.

— Что происходит? Опять пожар? — переживали ярославцы в соцсетях.

Подожгли специально

76.ru уточнил в управлении МЧС по Ярославской области о произошедшем. Оказалось, что пожар устроили специально, в этом месте идут съёмки боевика «Нина». И поджигают ради ярких кадров здесь уже не первый раз.