Сегодня вечером над Заволжским районом Ярославля поднялся столб чёрного дыма. Он повалил со стороны бывшего мукомольного завода, неподалёку от железнодорожного моста.
— Что происходит? Опять пожар? — переживали ярославцы в соцсетях.
76.ru уточнил в управлении МЧС по Ярославской области о произошедшем. Оказалось, что пожар устроили специально, в этом месте идут съёмки боевика «Нина». И поджигают ради ярких кадров здесь уже не первый раз.
Фото: Михаил Контуев
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