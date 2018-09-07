Чёрный столб дыма поднялся над Заволгой
Чёрный столб дыма поднялся над Заволгой

Сегодня вечером над Заволжским районом Ярославля поднялся столб чёрного дыма. Он повалил со стороны бывшего мукомольного завода, неподалёку от железнодорожного моста. 

— Что происходит? Опять пожар? — переживали ярославцы в соцсетях.

Подожгли специально
Подожгли специально

76.ru уточнил в управлении МЧС по Ярославской области о произошедшем. Оказалось, что пожар устроили специально, в этом месте идут съёмки боевика «Нина». И поджигают ради ярких кадров здесь уже не первый раз