Синоптики обещают последние тёплые выходные лета

Синоптики предрекают нам последние по-летнему тёплые выходные. А это значит, что провести их нужно по-особенному. 76.ru узнал, какие события пройдут в Ярославле в эти выходные.

Хоккейный матч

В Ярославле новый хоккейный сезон. На этой неделе уже прошли два матча, третий идём смотреть в воскресенье, 9 сентября. «Локомотив» сыграет со «Слованом». Давайте поддержим любимую команду!

Приходите на матч

Когда: 9 сентября в 18:00.

Почём: билеты от 300 рублей.



Уроки фотографии и игротека

Интересные выходные предлагает торговый центр «Аура». В центральном атриуме в субботу с 16:00 до 18:00 откроется бесплатная игротека от «Мосигры», а в воскресенье в это же время здесь пройдёт лекция от фотографов «Геометрии» о том, как идеально снимать портреты.

Все события бесплатны.



Курсы для писателей

Хотите почувствовать себя писателем? Создать рассказ всего за несколько часов? Попробуйте себя в роли литературного гения на игровом мастер-классе «Сочини меня» от книжного магазина «Грифель». Мастер-класс проведёт магистр филологии Юлия Кубикова.

Когда: 7 сентября с 18:30.

Почём: 500 рублей.



Вечер каверов

Jam Square приедут в Ярославль и исполнят крутые каверы

Танцуйте, пойте и насдаждайтесь отличным кавер-исполнением крутых зарубежных и русских песен на вечеринке вместе с группой Jam Square, которая посетит Ярославль в эти выходные. А уже на следующий день после них выступят нежно-лиричные «YOUJNEE [южнее]».

Когда: 8 и 9 сентября.

Где: бар «Папин Гараж».



Лекторий от режиссёров

Ролик захватывает каждого, кто его смотрит

Этим летом социальные сети взорвал ролик от студии IDEAFIXFILMS о Ярославской области. Фильм «Включи свою историю» с видами нашего края поразил жюри международных фестивалей больше, чем Дубай. В Стамбуле и в Сербии работа стала победителем фестивалей. Юрий Дудь разместил видео в своем инстаграме. В субботу работники студии расскажут о себе, студии и нашумевшем фильме.



Когда: 9 сентября в 18.00 .



Где: лофт-пространство «Полиграф».

Почём: вход свободный.