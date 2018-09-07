Родные и фанаты хоккеиста смогут посмотреть на Ивана с большого экрана

Сегодня в киноклубе «Нефть» состоится премьера фильма «Капитан Немо». Эта картина посвящена рекордсмену «Локомотива», мастеру-спорта Ивану Ткаченко, который трагически погиб в авиакатастрофе семь лет назад. На премьеру придут его родные и близкие, в том числе отец, который пытается открыть хоккейную школу в честь своего сына.

— 7 числа спецпоказ для родственников и команды. Он пройдёт в закрытом режиме. — поделился в соцсетях директор киноклуба Андрей Алексеев.



Все желающие могут посмотреть фильм с завтрашнего дня. Показ продлится с 8 сентября до 12 сентября.



Болельщики никогда не смогут забыть эту страшную трагедию. Сегодня они организовывают велопробег в память о команде.

Иван Ткаченко пришел в ярославский «Локомотив» в 2001 году. За свою спортивную карьеру он успел побывать капитаном команды и ее рекордсменом за всю историю клуба по количеству набранных очков. В копилке спортсмена их 313.



Жизнь Ивана Трагически оборвалась 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта.

После смерти спортсмена стало известно, что он много лет переводил огромные суммы на лечение больных со смертельными диагнозами.

У Ткаченко остались две дочери Александра и Варвара, а уже в январе 2012 года у него родился сын Николай.

