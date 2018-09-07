Мужчина попал на камеры

Рыбинские полицейские задержали мужчину, который из пистолета обстрелял припаркованный во дворе дома автомобиль. Его поступок попал на камеры видеонаблюдения. Они-то и помогли задержать преступника.



Полицейские задержали 36-летнего мужчину. Оказалось, он сосед владельца обстрелянной машины.



— Подозреваемый во всём признался. Он пояснил, что автомобиль повредил из-за конфликта с соседом. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, 5 сентября ночью мужчина обстрелял автомобиль «Крайслер».



— Это произошло в половину второго ночи, — рассказал владелец машины Вячеслав Щербин. — Заявление в полицию сразу ночью написали. У машины выбиты все боковые стёкла, трещина на заднем стекле, попал ещё в лобовое стекло и дверь.

Машина серьёзно пострадала



Теперь, скорее всего, задержанному придётся возместить ущерб.

