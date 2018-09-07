Мэр Ярославля предупредил своих подчинённых, что зимой им будет работать ещё хуже, чем сейчас

Сегодня в Ярославле на общегородской планёрке мэр города Владимир Слепцов был по-привычному грозен и суров. Подчинённым мало не показалось. Особенно досталось заместителю по ЖКХ Михаилу Кузнецову и главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой.



Претензий у главы города к работе в Брагино было много: и трава не покошена, и пыль с тротуаров не сметена, и столбы не покрашены и даже остановки не помыты.



— Остановки надо мыть не реже одного раза в неделю, — требовал Владимир Слепцов. — И не просто объявления соскребать надо, а драить до блеска, чтобы были, как новые. А тротуары вообще каждый день надо чистить. Их тоже надо вылизывать, а не бумажки с них собирать. По нескошенной траве есть вопросы и по столбу на Ленинградском проспекте в районе завода сантехзаготовок — его надо покрасить. Требуйте всё это от подрядчиков, следите сами, вставайте в 4, 5 или 6 утра — мне всё равно. Готовьтесь, зимой будет ещё больше работы.



Мэр дал понять, что это не просто слова. Он пообещал, что проверит лично, как будет строиться работа в этих направлениях и намекнул, что того же спросит и по другим районам города.



— Если вы не способны это делать, то скажите сразу, — предупредил начальник сотрудников мэрии. — А если способны, то живите в районе и работайте. От того, что вы будете говорить слово «сладко» сто раз, слаще не станет, пока сахара не добавить.



В мэрии давно все знают суровые нравы шефа, и во многом работа строится только после того, как он прикрикнет на кого-нибудь из подчинённых. А на Резинотехнике ремонт в разбомбленном дворе у пятиэтажек отремонтировали после того, как на самого мэра наорала местная жительница. Вся хроника событий по этой теме.

