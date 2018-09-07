Под белым покрывалом — тысячи тонн отходов металлургии

Ярославский суд вынес решение по уголовному делу в отношении директора предприятия «ТриАн». Эта компания взяла на себя обязательства по утилизации отходов металлургического производства компании «Северсталь», а на деле просто перевезла опасную химию в поля и в карьер в Даниловский район. Первыми тревогу об этой свалке ещё год назад забили общественники.

Гигантское поле пыли начали расчищать областные власти



Речь идёт о 2,9 тысячи тоннах чёрной пыли от выбросов электросталеплавильной печи и пыли от неорганизованных выбросов конвертерного отделения металлургического завода. Весь этот объём занял карьер и поле рядом с деревнями Попково и Шолохово в Даниловском районе. Тяжёлые металлы пролежали здесь практически год, и этого времени хватило для того, чтобы местные земли оказались отравлены. Компания подписала договор на утилизацию 24,6 тысячи тонн этой пыли.

— Загрязнение земли тяжелыми металлами, входящими в состав отходов, привело к количественному и качественному ухудшению свойств почв. Загрязненная и перекрытая отходами земля утратила свое природно-хозяйственное значение, ее невозможно использовать по целевому назначению. Создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.



Компания заработала на этой утилизации больше шести миллионов рублей. Приговором суда директору назначили штраф всего в 80 тысяч рублей.

Разгребать эти отходы начали в марте этого года. Все отходы вывезут на полигон «Скоково».