Качество жизни в Ярославле оценили на 9,5 балла

Специалисты консалтинговой компании «Стрелка» составили рейтинг привлекательности российских городов для жизни выпускников вузов. В анализе участвовали 98 городов с населением больше 250 тысяч человек.



В городах оценивали качество жизни и ежемесячных доходов и расходов. На оценку качества жизни влияли доля молодого населения, вакансии для соискателей с опытом работы от одного до трёх лет, качества городской среды, экологического состояния, комфортности климата, разнообразия досуга и возможности путешествовать. За доход взяли среднюю зарплату молодого специалиста. В расходы записали два билета в кино, стоимость аренды квартиры, абонемента на месяц в спортзал, расходы на лекарства — одну пачку жаропонижающего, 40 поездок на общественном транспорте, 10 — на такси, 20 перекусов в кафе, стоимость кружки пива в баре, предполагая, что молодые люди по выходным выпивают с друзьями, стоимость домашнего интернета и стрижки раз в 1,5 месяца.



Ярославль в рейтинге занял пятую строчку среди городов-лидеров. Качество жизни в нашем городе оценили на 9,5 балла по 10-балльной системе, а доступность благ — на 6,5.



Лидером стал Санкт-Петербург. Качеству жизни в Северной столице поставили десятку. Впереди Ярославля оказались Москва и Владивосток.



— Северные города привлекают высокой оплатой труда, но уступают по условиям жизни на юге и в центре страны, — рассказали специалисты «Стрелки». — Большинство престижных вузов находятся в городах-лидерах рейтинга, но не всегда это миллионники: всего семь крупнейших городов попали в топ. И еще из важного: найти и реализовать себя выпускник может в каждом регионе.



С составителями рейтинга вряд ли согласится Гринпис, оценивший загрязнения воздуха в Ярославле. По исследованиям, наш город попал в «красную», худшую категорию.

