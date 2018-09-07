Награждение прошло в «Олимпийском»

Вчера в «Олимпийском» прошло награждение победителей первой интернет-премии «Кубок мэра». Всего в премии было три номинации «Лучший блогер», «Лучший рэпер» и «Лучший стрит-арт-художник». Две из них завоевали ярославцы. Лучшим блогером стал путешественник Богдан Булычёв.



— Ребята, я в «Олимпийском», и у меня сейчас одна сплошная эмоция, — поделился с подписчиками Богдан в своём инстаграме. —

Полный «Олимпийский», топовые блогеры, популярные музыканты, мэр Москвы и я, победивший в номинации «Лучший начинающий блогер»! Всё нереально круто, ещё раз большое спасибо всем, кто голосовал за меня, вместе мы — сила.



Богдан недавно установил мировой рекорд, добравшись до самого северного континентального населённого пункта в мире — арктического порта Диксон на автомобиле стоковой комплектации. На обратном пути путешественник даже прокатился на атомном ледоколе. Обо всех своих приключениях Богдан пишет в соцсетях.



Лучшим рэпером стала 15-летняя Дарья Волосевич из Углича. Девушка прославилась на всю страну ещё несколько лет назад, спев песню группы «Кино» «Кукушка». Её клип посмотрели больше десяти миллионов раз.

— Благодаря вашим голосам я стояла на сцене «Олимпийского» с такими людьми! — написала Даша на своей странице в соцсети «ВКонтакте» — Боже мой! Ребята, вы лучшие!



Только первое место за номинацию «Лучший стрит-арт-художник» отправится не в Ярославль, а в Санкт-Петербург. Первое место занял Владимир Абих.



Наградили победителей мэр Москвы Сергей Собянин и популярный шоумен Михаил Галустян.

