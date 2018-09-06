Подросток, приехавший из Ярославля на Урал, проходит уже по двум уголовным делам

Сегодня в городе Берёзовском Свердловской области перед судом предстал 16-летний подросток из Ярославля. Его обвиняют в жестокой расправе над 20-летним Дмитрием, но сегодня суд рассматривал другое дело. Оказалось, что в момент убийства Женя (имя изменено. — Прим.ред.) находился под подпиской о невыезде. Его обвиняют ещё и в угоне машины.

— Процесс закрытый. Судья еще не выходила в совещательную комнату, — рассказали порталу E1.ru в Березовском городском суде. — Когда озвучат приговор, пока неизвестно.



Женя стал первым из банды подростков, которую задержали по подозрению в убийстве. Жестокую расправу над 20-летним инвалидом они устроили в начале августа. 20-летнего юношу-инвалида, который плохо говорил, завели за гаражи и зверски избили. Прыгали по голове и снимали издевательства на видео. О ярославском участнике банды известно, что в семье было неладно — отец с матерью разошлись. И подросток, предоставленный сам себе, не раз сбегал из дома.

Сейчас ярославец находится в СИЗО.

