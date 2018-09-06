Весь город утопал в мусоре

Мусорный скандал дошёл до такого предела, что правительству Ярославской области пришлось срочно собирать совещание. В обсуждении мусорного вопроса приняли участие представители «Хартии», профильных служб и руководители администраций.



По итогам совещания был сделан вывод — это управляющие компании виноваты в том, что во дворах валяется мусор.



— Отмечено, что одной из главных причин, по которым в первые дни работы «Хартии» возникли проблемы по сбору и вывозу мусора, стало бездействие со стороны ряда управляющих компаний и подрядчиков в последние дни августа. Именно они в этот период отвечали за предоставление данной услуги населению, — уточнили в правительстве Ярославской области. — Кроме того, остро встал вопрос содержания контейнерных площадок. Прилегающие к ним территории остаются неубранными даже при условии вовремя вывезенных отходов. В соответствии с законодательством бремя содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий ложится на собственника земельного участка, на котором они расположены. По итогам совещания администрациям дано поручение организовать и проконтролировать выполнение данных обязательств.



Напомним, мусорные горы на контейнерных площадках появились после того, как 1 сентября к работе в Ярославле приступил новый оператор — фирма сына генерального прокурора России Игоря Чайки. За то, чтобы вывозила мусор именно «Хартия», власти отдадут 16 миллиардов за 8 лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции.

