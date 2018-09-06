Рейсы из Ярославля в Казань продают от четырёх тысяч в одну сторону

С сентября самолёты из Ярославля в Казань будут летать по другому расписанию. Если раньше рейсы отправлялись по понедельникам и четвергам, то теперь это будут вторники и четверги. Также меняется время вылета и прибытия.

Во вторник рейсы из Казани прилетают в 21:15, а вылетают в 22:15. В четверг самолёт из Казани прибывает в 20:55 и вылетает обратно в 21:50.

— Этот график будет действовать с 25 сентября по 25 октября. Рейсы Ярославль — Казань субсидируются в равных долях из бюджетов Ярославской области и республики Татарстан, — рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

В аэропорту рассказали, что изменения в расписании связаны с новым лётным периодом и графиком оборота самолетов. Напомним, пассажиров перевозит компания UVT aero. На сайте аэропорта говорится, что цены на перелёт начинаются от 2 335 рублей. Однако уже при выборе даты онлайн самые дешёвые билеты стоят больше четырех тысяч рублей в одну сторону.

На этой неделе в аэропорту Ярославля сменили генерального директора.