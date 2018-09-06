Следователи проверяют, бил ли Сергей Балабаев подростка

Следственный комитет вмешался в историю с дракой депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева и 17-летнего хоккеиста Дениса Борисова. Они проверяют информацию об этом инциденте, которая попала в СМИ.



К подростку претензий у силовиков нет, а вот у народного избранника могут появиться серьёзные проблемы.



— В установленные законом сроки мы примем процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях мужчины признаков состава преступления, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Если вина Сергея Балабаева будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы..



Никита Борисов говорит, что депутат душил его

Известно, что в драке принимали участие ещё двое человек — сын депутата Никита Балабаев и брат хоккеиста Павел Борисов. О них в материалах Следственного комитета ничего не сказано. У каждой стороны своя версия случившегося: семья Балабаевых говорит, что напали на них, а братья Борисовы утверждают, что они были жертвами.



В 2007 году в Ярославле по уголовному делу за избиение детей проходил депутат областной думы Михаил Белов. В материалах следствия отмечено, что он налетел на школьников, которые попали снежком в его сына.

