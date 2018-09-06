Сегодня у маленькой дочки Марии день рождения

Ну чем не Мерилин Монро? Ярославская актриса Мария Горбань в лучших традициях мирового кинематографа оголила свои длинные ноги (и кое что ещё) в центре Парижа. Маша отдыхает там вместе с мамой и дочкой.



У дочки Марии сегодня день рождения. Мама и малышка нарядились в одинаковые воздушные платья и… прыгнули на решётку метро. Короткие платьица взмыли вверх, а Маша и её дочка пытались удержать подолы руками. К слову, у Марии такая фигура, что скрывать ей явно нечего. Фанаты были в восторге.



— Очень классно! Просто нельзя насмотреться на вас, девчонки! — пишет mary_sadik.



— Какие красивые и белые трусики, — заценил siktor_prise.



— Главное, трусы удержать. Классное видео! — пишет dem0911.



Маша написала, что они с дочкой едут в диснейленд.



Кстати, Мария большая любительница путешествовать. Только недавно она вернулась с Бали.

