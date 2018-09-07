— Я прошу не называть моё имя, потому что у моей мамы слабое сердце — она не переживёт, если узнает всю историю, — об этом попросил нас 34-летний ярославец, когда пришёл со своей историей. Боится не просто так — ему угрожают расправой коллекторы.



В контору микрозаймов ярославец пришёл, чтобы погасить другой долг

Андрей (имя изменено. — Прим.ред.) взял 10 тысяч рублей в конторе микрозаймов и теперь оформляет банкротство. И живёт в постоянном страхе.



— Я понимаю, что долги отдавать надо, но то, что со мной произошло, переходит все границы, — говорит Андрей.



Мужчина оформил займ около двух лет назад под бешеный процент. Через время вместо 10 тысяч он стал должен 50, потом — 100, а потом и ещё больше. Расплатиться не смог, а долг всё рос и рос.



— У меня раньше было две работы, а потом осталась одна, — рассказал мужчина. — В месяц за вычетом всех налогов я на руки получаю около 15 тысяч.



Но кредитной организации, естественно, всё равно, у кого что с работой, они не получили долг и передали его коллекторам. Те долго названивали и настойчиво требовали заплатить деньги. Но узнав, что должник решил оформить процедуру банкротства, запаниковали и начали угрожать.



— Я к тебе пару человек пришлю в Ярославль, — говорит коллектор по телефону. — Надеюсь, у парней хватит сил гроб с твоей тушей вынести. Ты заказан уже.



Звонят самому должнику, его гражданской жене, на работу. Ярославец не выдержал и пошёл за помощью в правоохранительные органы.

При этом говорят, что бояться угроз коллекторов не нужно. Вряд ли они сделают то, о чём говорят по телефону.



— Старые методы уже неактуальны в работе — люди привыкли слышать одно и тоже от всех коллекторов и поняли, что всё это ерунда и говорится только для того, чтобы запугать, — уверен бывший коллектор Евгений Кондратьев. — У коллекторов маленький оклад. В основном их зарплата зависит от взысканной суммы долгов. Вот и крутятся, чтобы заработать. Если вам угрожают, то смело обращайтесь в правоохранительные органы — это противозаконно.



Коллекторы по телефону пугают должника убийством

В полиции обещают, что не оставят без внимания заявления от тех, кому устраивают подобный ад коллекторы.



— Коллекторы не имеют права угрожать, поэтому в подобных случаях нужно писать заявление, — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — Наши сотрудники проведут проверку и разберутся с этим делом.

Сам должник говорит, что мог бы найти 10 тысяч рублей и отдать коллекторам. Они ему уже намекают, что готовы простить проценты. Но после случившегося он не хочет отдавать им ни копейки — готов даже на банкротство.



— Чтобы оформить банкротство, должен быть долг, который человек для себя считает большим, — объяснил арбитражный управляющий Евгений Магунов. — У каждого своё понятие большого долга, но по закону сумма должна быть не менее 500 тысяч рублей. А имущество и доходы должны не позволять погасить задолженность в короткие сроки.



Справка 76.ru

Почему не стоит спешить оформлять банкротство

скорее всего, после оформления банкротства человек никогда уже не сможет получить кредит. По закону в течение пяти лет придётся сообщать в банк, что ты признан банкротом, но банки и без этого будут знать такую информацию и внесут данные в кредитную историю;

банкрот не может быть руководителем организации в течение пяти лет;

пока идёт процесс банкротства, человеку будет закрыт выезд за границу;