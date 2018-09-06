Владельцы автомойки ни в какую не хотят уступать властям своё место

Этому скандалу уже почти два года. Власти Ярославля борются с самовольной застройкой на проспекте Фрунзе, но получается не очень. Огромный комплекс с мойкой, сервисом и кафе назвали незаконным в ноябре 2016 года. Когда-то участок сдали предпринимателям в аренду под нестационарный объект, со временем арендатор застроил его настолько, что умудрился залезть на территорию УМВД по соседству. Решение приняли кардинальное: снести. Даже подогнали бульдозеры и экскаваторы к мойке.

Но предприниматели устояли и пошли судиться с чиновниками.

— У ярославских предпринимателей было зарегистрировано право собственности на их объекты недвижимости. В законодательстве появились новшества, чтобы упорядочить взаимоотношения между собственниками строений и властью. Теперь для того, чтобы добиться сноса постройки, недостаточно решения местной администрации, и чиновники будут вынуждены действовать в правовом поле, через суд, — рассказал смоленский адвокат Акоп Абгарян, который взялся защищать бизнесменов.

На днях разбирательством бизнеса и власти занялся областной арбитражный суд.

Кстати, ранее этому адвокату удалось признать незаконными действия мэра Москвы Сергея Собянина по сносу ларьков. Тем временем в Ярославле выгоняют торговцев с улиц и сносят ларьки, которые не вписываются в новую концепцию облика города.