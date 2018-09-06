Константин утверждает, что он не причём

Странная история произошла с одним из ярославских преподавателей. Ему приписывают роман с 17-летней девушкой. Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash. Константин (имя изменено. — Прим.ред.) якобы увёз свою студентку на Кипр. Их отношения начали развиваться стремительно. Когда об этом узнали родители несовершеннолетней девушки, они запретили ей общаться с педагогом. Однако, своенравная девочка решила по-своему: она вместе со своим любимым уехала отдыхать. На пару недель, пока родители не успокоятся.



Новость эта быстро разлетелась по пабликам.



Мы нашли Константина и спросили у него напрямую: видел ли он, что про него пишут в интернете, и правда ли, что у него роман с несовершеннолетней девушкой?



— Видел. Читал. И что? Я должен всё бросить и доказывать кому-то обратное? То есть останавливаться у каждого подъезда с бабками и дискутировать с ними? Да и всем абсолютно плевать на все эти приколы, фейки и розыгрыши. А насчёт правды… Все друзья и я с ними ржали до слёз, — ответил нам Константин.



Также он сообщил, что родители девушки в курсе, где она сейчас находится.



— И я тут вообще не при чём, — уточнил мужчина. — И вообще, я на рыбалку поехал, пока дождь не начался.



Мы нашли также родственников девушки, но они, к сожалению, не стали отвечать на наши вопросы.



Следователи пояснили нам, что в России возраст согласия на вступление в половую жизнь начинается с 16 лет. Если в данном случае всё по обоюдному желанию, да ещё и с благословения родителей, то никаких вопросов к данному преподавателю быть не может.



Мы запросили информацию в УМВД по Ярославской области, поступало ли заявление от родителей 17-летней девушки. Ждём ответа.

