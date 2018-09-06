Сириец устроил шашлычный бизнес

По всей стране пришлось ловить любвеобильного сирийца.



Мужчина приехал в Ярославль в 2012 году, познакомился с женщиной и вскружил ей голову. Влюблённые поженились. Так у мужчины появилось второе гражданство. А вскоре у пары родился ребёнок. В этот момент сириец, видимо, перестал любить свою жену. Семью он бросил и исчез. Алименты тоже не платил. Тогда брошенная жена обратилась в суд.



Судебным приставом удалось узнать, что сириец убежал в Чувашскую Республику. Оказалось, что, приехав на новое место, мужчина тут же обзавёлся новой женой. Доверчивая женщина прописала мужа у себя. А ему только это и нужно было. Получив прописку, мужчина бросил и эту даму.



— От неё удалось узнать, что он уехал в Чебоксары и занялся шашлычным бизнесом. Разыскав его торговые точки, приставы нашли и самого владельца. Сириец долго делал вид, что не понимает русский язык. Но этот фокус не прошёл. Ему разъяснили, что если долг не будет погашен, ему грозит уголовная ответственность, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Напомним, совсем недавно двое нерадивых папаш и вовсе сели в тюрьму. Ярославцы бросили детей и не платили им ни копейки.