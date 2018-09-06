Весь ярославский мусор будут сортировать

В Ярославле всё ближе подходят к тому, чтобы научить людей выбрасывать мусор раздельно. Но пока сортировать все наши отходы будут на трёх сортировочных станциях. В Ярославле вновь заработал завод Чистый город, он стал третьим местом, куда можно отвезти мусор на сортировку.

— Теперь весь объем твердых коммунальных отходов, поступающих с контейнерных площадок города, проходит сортировку в трех пунктах: «Макраб», «Торгвторма», работавших ранее, и «Чистый город», — рассказал начальник отдела оборота ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — Это позволяет отобрать все полезные фракции и использовать их при вторичной переработке, а также снизить объемы мусора, вывозимого на полигон «Скоково», не менее чем на 10 процентов.



За первую неделю сентября заводы обработали 600 тонн мусора от ярославцев, разобрав отходы на бумагу, пластик и стекло. Чуть позже региональный оператор в сфере мусора установит у домов ярославцев контейнеры для раздельного сбора вторсырья, чтобы жители сами начали сортировать отходы.

Вчера оператор по вывозу мусора «Хартия» заявил, что город превратился в помойку из-за прошлого подрядчика. Те сильно удивились и дали свой ответ.

Кстати, напомним, что в сентябре нам придётся платить за вывоз мусора иначе. Для многих новый способ оплаты станет дороже.

