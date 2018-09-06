Расходы на мобильную связь чиновникам оплачивают из городского бюджета

Ярославцы буквально содержат чиновников мэрии города за свой счёт. Даже звонки с сотовых телефонов отдельным чиновникам оплачиваются из городского бюджета.



В мэрии Ярославля вышло постановление с обновлённым списком работников, которые могут рассчитывать на компенсацию затрат по сотовой связи.

— Конкретный размер устанавливается муниципальным правовым актом руководителя мэрии Ярославля, структурного подразделения мэрии, обладающего правами юридического лица, но не более 500 рублей в месяц при совмещении профессий (должностей), — говорится в постановлении мэра.



Высокопоставленным чиновникам, которые отвечают сразу за несколько сфер, оплачивают расходы на мобильную связь до 1500 рублей в месяц. В целом расходы на связь заместителей начальников, экспертов, начальников отделов в мэрии не должны превышать 9000 рублей в месяц. А для структурных подразделений мэрии — 1800 рублей в месяц.

Напомним, в Ярославле пенсионерка криком добилась от мэрии ремонта двора.