Звонки за наш счёт: рассказали, сколько денег мы платим за сотовую связь чиновников
Ярославцы буквально содержат чиновников мэрии города за свой счёт. Даже звонки с сотовых телефонов отдельным чиновникам оплачиваются из городского бюджета.
В мэрии Ярославля вышло постановление с обновлённым списком работников, которые могут рассчитывать на компенсацию затрат по сотовой связи.
— Конкретный размер устанавливается муниципальным правовым актом руководителя мэрии Ярославля, структурного подразделения мэрии, обладающего правами юридического лица, но не более 500 рублей в месяц при совмещении профессий (должностей), — говорится в постановлении мэра.
Высокопоставленным чиновникам, которые отвечают сразу за несколько сфер, оплачивают расходы на мобильную связь до 1500 рублей в месяц. В целом расходы на связь заместителей начальников, экспертов, начальников отделов в мэрии не должны превышать 9000 рублей в месяц. А для структурных подразделений мэрии — 1800 рублей в месяц.
Напомним, в Ярославле пенсионерка криком добилась от мэрии ремонта двора.