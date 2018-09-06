Авария на переезде

Эта авария случилась в Рыбинском районе на Каменниковском тракте. Тепловоз снёс легковушку, которая выехала на рельсы. Машинист пытался затормозить, но не успел.

Седану поезд свёз переднюю часть, машина улетела в кювет рядом с переездом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Машину вытаскивали после аварии

В соцсетях обсуждают, кто мог быть виноват в этой аварии.

— Самое интересное, что там движение не интенсивное совсем. Как встретились два одиночества? — рассуждает Сергей Вилков.

— Проезжал мимо, как можно не заметить тепловоз, не понял, — пишет Александр Себало.

Однако местные жители говорят, что знак «Стоп» у переезда едва заметен в кустах. Из-за зарослей сложно увидеть и приближающийся поезд.

— Для диванных экспертов: железнодорожный переезд заросший! Остановитесь сами у него и гляньте, заметите поезд или нет, — предлагает рыбинец Дмитрий Крылов.