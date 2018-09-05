Некоторые проекты, которые выставят на Ярградфоруме, опытные архитекторы оценивают, как достойные

Менять Ярославль и другие города региона решили региональные власти. На этот раз чиновники решили, что нужен новый подход и свежие идеи. Поэтому привлечь к работе решили молодёжь.



— На Ярградфоруме студентам университетов и колледжей, обучающихся по специальностям градостроительство, архитектура, туризм, информационные технологии, дизайн, экология, социология, транспорт, менеджмент, государственное управление, дадут задания по урбанистике представители власти и частные предприятия. Попробовать свои силы могут все, — рассказали в правительстве области.

Как предложить свой проект и стать участником Ярградфорума, можно узнать у директора центра трансфера технологий ЯрГУ имени Демидова Николая Живаева по телефону (4852) 79–77–72.



Ярградфорум пройдёт в Ярославле 20 и 21 сентября в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Кроме студентов там ждут застройщиков, девелоперов, специалистов по строительству, дизайну и архитектуре.



Ярославские студенты часто отличаются своими разработками. Недавно, например, Денис Герасимов вместе со своим преподавателем разработал новый асфальт, который прочнее обычного в два раза, да еще и мороз прекрасно переносит — не разрывается при минусовых температурах, потому что его водонасыщение практически нулевое. Одно из главных преимуществ нового асфальта в том, что состоит он промышленных и бытовых отходов.

