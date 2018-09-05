За услуги протезирования женщина требовала предоплату

Прокуратура Тутаева направила в суд уголовное дело на жительницу Ярославля. 35-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве.



Женщина открыла в Тутаеве стоматологический кабинет и разместила объявления о протезировании зубов. При этом ни образования, ни оборудования у неё не было.



— С декабря 2016 года до марта 2017 она осматривала обратившихся пациентов, — рассказали в прокуратуре. — После этого обещала им протезирование после полной оплаты услуг.



Четверо жителей Тутаева купились и заплатили женщине деньги, но новых зубов так и не получили.



— Установлено четверо потерпевших, — рассказали в прокуратуре Тутаева. — Общий ущерб составил больше 108 тысяч рублей.



Во время следствия мошенница попыталась убежать, и её заключили под стражу.



Летом суд отправил в колонию волшебницу, которая не смогла исполнить желания детей.

