Без образования и оборудования: зубы жителям Ярославской области лечила лжестоматолог
Прокуратура Тутаева направила в суд уголовное дело на жительницу Ярославля. 35-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве.
Женщина открыла в Тутаеве стоматологический кабинет и разместила объявления о протезировании зубов. При этом ни образования, ни оборудования у неё не было.
— С декабря 2016 года до марта 2017 она осматривала обратившихся пациентов, — рассказали в прокуратуре. — После этого обещала им протезирование после полной оплаты услуг.
Четверо жителей Тутаева купились и заплатили женщине деньги, но новых зубов так и не получили.
— Установлено четверо потерпевших, — рассказали в прокуратуре Тутаева. — Общий ущерб составил больше 108 тысяч рублей.
Во время следствия мошенница попыталась убежать, и её заключили под стражу.
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